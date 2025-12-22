Morre segundo motorista envolvido em acidente na BR-386, em Lajeado

Batida foi registrada à 1h35min desta segunda-feira. Policia Rodoviária Federal / Divulgação

Por volta das 9h30min da manhã desta segunda-feira (22), morreu o homem que estaria dirigindo um carro na contramão e causado um grave acidente na BR-386, em Lajeado.

A colisão frontal entre dois carros aconteceu no km 347 da rodovia, por volta da 1h35min. O motorista da Chevrolet Tracker, de 50 anos, era natural de Erval Seco, no Noroeste do Estado.

Segundo o delegado Marcelo de Moraes Hartz, ele dirigia na contramão no sentido Interior-Capital quando colidiu de frente com outro carro. Uma garrafa de cerveja foi encontrada no carro do suspeito. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Bruno Born de Lajeado, mas não resistiu.

Morreu no momento do acidente o motorista do BYD Dolphin, que vinha na pista correta, no sentido Capital-Interior. O condutor, de 49 anos, era natural de Nova Bréscia. O filho dele, de 6 anos, estava no banco de trás do carro e foi encaminhado para atendimento. A criança segue hospitalizada, mas em estado estável.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

Um terceiro veículo, um caminhão VW 17280, foi atingido pelo impacto da colisão entre os carros, mas o motorista não ficou ferido.

O sentido Interior-capital da BR-386 ficou bloqueado por cerca de 2 horas para o atendimento da ocorrência e a realização dos levantamentos periciais. O delegado Marcelo de Moraes Hartz explica que a tendência é que, já que o suspeito faleceu, o caso seja arquivado.