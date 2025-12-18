Trânsito

Baixo índice
Notícia

Mais da metade reprova na prova prática da CNH; como o RS forma motoristas e o que pode mudar

No Rio Grande do Sul, apenas 39% dos candidatos conseguem aprovação na primeira tentativa do exame prático da habilitação para automóveis

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS