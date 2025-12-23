Trânsito

Carteira de motorista
Notícia

Justiça suspende liminar e mantém programa CNH do Brasil em vigor

Com a medida, permanecem válidas as alterações previstas, como redução de custos, flexibilização da carga horária e novas regras para exames médicos 

Zero Hora

