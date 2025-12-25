Jovem de 20 anos morre e duas mulheres ficam feridas em acidente na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Uma pista da Avenida Ipiranga foi bloqueada no sentido bairro–centro. Marcos Pacheco / RBSTV

Um homem de 20 anos morreu e outras duas mulheres ficaram feridas em um acidente de trânsito na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, pouco depois da meia-noite desta quinta-feira (25).

De acordo com a Brigada Militar, o jovem conduzia uma motocicleta no sentido bairro–centro, pela faixa da esquerda da via, com uma passageira na garupa. Próximo ao cruzamento com a Rua Múcio Teixeira, um carro que trafegava pela pista da direita saiu da faixa para acessar a Múcio à esquerda e acabou cortando a frente da moto.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e bateu o corpo contra o poste de uma sinaleira. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ainda no local do acidente.

A passageira da motocicleta e uma mulher em situação de rua que passava pelo trecho no momento da colisão ficaram feridas. As duas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). O estado de saúde delas não foi divulgado.

A condutora do carro não se feriu. Ela realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.