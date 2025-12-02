Identificado motorista que morreu após caminhão tombar e pegar fogo na BR-448, no acesso a Porto Alegre

Caminhão pegou fogo logo após tombar. Kamila Pinheiro / Arquivo Pessoal

O motorista que morreu após caminhão tombar e pegar fogo na BR-448, em Porto Alegre, foi identificado como Jorge Luís Porepp, de 61 anos. Ele era natural de Capão do Leão, no sul do Estado.

Porepp conduzia o bitrem, da marca Volvo, que transportava carga de ração para animais de Paraí, norte do Estado, para Pelotas, na região sul do RS.

Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente, que aconteceu por volta das 16h15min desta terça-feira (2).

De acordo com os bombeiros, o corpo de Porepp foi encontrado no interior da cabine do veículo e foi removido pela perícia.

Carga caiu sobre rodovia

Parte da carga de ração caiu sobre Avenida Castello Branco, bloqueando a via. Os produtos foram saqueados, e as pessoas chegaram a ser detidas. No entanto, dpeois, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), autorizou que os produtos que sofreram avarias fossem levados por populares.

Carga de ração ficou sobre a pista. Ian Tâmbara/Agência RBS

— Tentamos realizar contato com a empresa, a dona do veículo, e a gente não conseguiu. A carga é de ração, os bombeiros estavam trabalhando aqui no local, e a maioria sacos estava rasgado e molhado. Tendo em vista a necessidade de liberar a pista rapidamente, foi liberado que o pessoal retirasse essa carga do local, tendo em vista que ela (carga) vai para o lixo de qualquer forma — explicou Douglas Pavek, chefe de comunicação da PRF.

