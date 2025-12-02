Trânsito

Rodovia do Parque
Notícia

Identificado motorista que morreu após caminhão tombar e pegar fogo na BR-448, no acesso a Porto Alegre

Acidente aconteceu por volta das 16h15min desta terça-feira (2). Rodovia ficou bloqueada por nove horas no sentido Interior-Capital

Ian Tâmbara

