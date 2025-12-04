Identificado motociclista que morreu após acidente envolvendo dois carros na BR-287

A Polícia Civil identificou o motociclista que morreu em um acidente na BR-287, em Santa Maria, na noite de quarta-feira (3). A vítima foi identificada como Emerson Brum Pache, 36 anos. Ele era natural de Santa Maria e dirigia uma motocicleta.

O acidente ocorreu às 19h57min, no km 256 da rodovia e envolveu uma motocicleta, um Volkswagen Polo e um Chevrolet Ônix. De acordo com os motoristas dos dois carros, que trafegavam no sentido São Pedro do Sul – Santa Maria, ambos colidiram com a motocicleta, que já se encontrava caída na pista.