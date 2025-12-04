Trânsito

Identificado motociclista que morreu após acidente envolvendo dois carros na BR-287

De acordo com os motoristas dos dois veículos, ambos colidiram com a moto, que já se encontrava caída na pista. Emerson Brum Pache, 36 anos, era natural de Santa Maria

Tayline Manganeli

