Homem morre em acidente na RS-239, em Taquara

Um acidente envolvendo carro e caminhão resultou na morte de um homem na manhã deste sábado (13). A colisão ocorreu na RS-239, em Taquara, no Vale do Paranhana, por volta das 5h.

A ocorrência foi no km 57 da rodovia. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima era o motorista do carro, um Corsa que trafegava no sentido Rolante-Taquara. Não há detalhes sobre a identificação do homem.

O condutor do Corsa invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão. Ele morreu no local. Já o motorista e um passageiro tiveram ferimentos e ficaram presos às ferragens.