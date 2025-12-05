Homem indígena morre atropelado na RS-330, em Miraguaí

Um homem indígena de 36 anos morreu após ser atropelado na RS-330, em Miraguaí, no noroeste do Estado. O acidente ocorreu por volta das 20h30 desta quinta-feira (4), no quilômetro 36 da rodovia, no bairro Irapuã.

Segundo informações preliminares, a vítima estava sozinha e tentava atravessar a rodovia quando foi atingida.

Não há informações sobre o veículo envolvido, pois o motorista deixou o local após o atropelamento sem prestar socorro.

A Polícia Civil foi acionada, esteve no ponto do acidente, fez o levantamento no local do crime e acionou a central de remoção de cadáver. O corpo foi encaminhado para necropsia em Palmeira das Missões.