Governo do RS já arrecadou mais de R$ 1,4 bilhão com pagamento antecipado do IPVA 2026

O governo do Rio Grande do Sul já arrecadou mais de R$ 1,4 bilhão com pagamento antecipado do o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, a projeção era de uma arrecadação bruta de pouco menos de R$ 2 bilhões nessa modalidade.
Até a manhã desta terça-feira (30), 909 mil veículos estavam quitados do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul, o que corresponde a cerca de 23% do total de veículos elegíveis para o pagamento.
O período de pagamento antecipado termina nesta terça, já que na quarta (31) é feriado bancário.
Os descontos podem chegar a 25% para quem não tiver multas, somando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão.
A estimativa é de que cerca de um milhão de veículos estão aptos a receber o desconto máximo, o que representa um quarto da frota do Estado. Desse total, apenas 40% aproveitaram o desconto por enquanto.
A adesão ao parcelamento ainda pode ser realizada até dia 30 de janeiro, quando também precisa ser feito o pagamento da primeira parcela. Depois disso, apenas o repasse em cota única estará disponível, com vencimento no dia 30 de abril para todas as placas.
Descontos
Bom Motorista
- Um ano sem multa (1º/11/24 a 31/10/25): 5%
- Dois anos sem multa (1º/11/23 a 31/10/25): 10%
- Três anos ou mais (1º/11/22 a 31/10/25): 15%
Bom Cidadão
- 51 a 99 notas: 1%
- 100 a 149 notas: 3%
- 150 ou mais: 5%
É válido para quem fizer o pagamento em dia ou antecipado.
Pagamento antecipado
- 3% de desconto direto
- Não aplicação da variação da UPF (Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%)
É válido para quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro.
Alíquotas
Não houve mudança nas alíquotas do imposto sobre os tipos de veículos de 2024 para 2025.
- 3% para automóveis e caminhonetes
- 2% para motocicletas
- 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e caminhonetes para locação
Proprietários de veículos eletrificados (100% elétricos) também não pagam o tributo.
Pagamento até 30/12/2025
- Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS
- Máximo pessoa física: 25,69%
- Máximo pessoa jurídica: 3%
Pagamento até 30/1/2026
- Antecipação: 3%
- Máximo pessoa física: 22,40%
Pagamento até 27/2/2026
- Antecipação: 2%
- Máximo pessoa física: 21,60%
- Máximo pessoa jurídica: 2%
Pagamento até 31/3/2026
- Antecipação: 1%
- Máximo pessoa física: 20,80%
- Máximo pessoa jurídica: 1%