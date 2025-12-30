Governo do RS já arrecadou mais de R$ 1,4 bilhão com pagamento antecipado do IPVA 2026

Bruno Todeschini / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul já arrecadou mais de R$ 1,4 bilhão com pagamento antecipado do o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, a projeção era de uma arrecadação bruta de pouco menos de R$ 2 bilhões nessa modalidade.

Até a manhã desta terça-feira (30), 909 mil veículos estavam quitados do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul, o que corresponde a cerca de 23% do total de veículos elegíveis para o pagamento.

O período de pagamento antecipado termina nesta terça, já que na quarta (31) é feriado bancário.

Os descontos podem chegar a 25% para quem não tiver multas, somando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

A estimativa é de que cerca de um milhão de veículos estão aptos a receber o desconto máximo, o que representa um quarto da frota do Estado. Desse total, apenas 40% aproveitaram o desconto por enquanto.

A adesão ao parcelamento ainda pode ser realizada até dia 30 de janeiro, quando também precisa ser feito o pagamento da primeira parcela. Depois disso, apenas o repasse em cota única estará disponível, com vencimento no dia 30 de abril para todas as placas.

Descontos

Bom Motorista

Um ano sem multa (1º/11/24 a 31/10/25): 5%

Dois anos sem multa (1º/11/23 a 31/10/25): 10%

Três anos ou mais (1º/11/22 a 31/10/25): 15%

Bom Cidadão

51 a 99 notas: 1%

100 a 149 notas: 3%

150 ou mais: 5%

É válido para quem fizer o pagamento em dia ou antecipado.

Pagamento antecipado

3% de desconto direto

Não aplicação da variação da UPF (Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%)

É válido para quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro.

Alíquotas

Não houve mudança nas alíquotas do imposto sobre os tipos de veículos de 2024 para 2025.

3% para automóveis e caminhonetes

2% para motocicletas

1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e caminhonetes para locação

Proprietários de veículos eletrificados (100% elétricos) também não pagam o tributo.

Pagamento até 30/12/2025

Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS

Máximo pessoa física: 25,69%

Máximo pessoa jurídica: 3%

Pagamento até 30/1/2026

Antecipação: 3%

Máximo pessoa física: 22,40%

Pagamento até 27/2/2026

Antecipação: 2%

Máximo pessoa física: 21,60%

Máximo pessoa jurídica: 2%

Pagamento até 31/3/2026