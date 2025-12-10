Governo do RS anuncia regras e calendário do IPVA 2026

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (10) no Auditório da Receita Estadual, em Porto Alegre, o governo do Estado anunciou as regras e o calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.

A possibilidade de pagamento antecipado do tributo se inicia em 16 de dezembro. Para pessoas físicas, o abatimento máximo pode chegar a 25,69% somando todos os benefícios disponíveis.

As alíquotas permanecem as mesmas, os critérios de isenção por idade do veículo não mudaram e os descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão seguem com os mesmos percentuais.

Neste ciclo, todos os veículos têm vencimento em cota única no mesmo dia: 30 de abril de 2026, independentemente do final da placa.

Parcelamento

O parcelamento segue disponível em até seis meses, de janeiro a junho. A adesão deve ocorrer até 30 de janeiro de 2026. As parcelas podem ser pagas nos bancos conveniados ou via Pix.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, explicou sobre o parcelamento:

— O proprietário do veículo que quiser o parcelamento em seis vezes tem que fazer o pagamento da primeira parcela em janeiro. Passou janeiro, aí ele tem que pagar integralmente o IPVA. Esse parcelamento também não tem em juros e pode ser feito até 30 de janeiro, e (o pagamento) tem que ser feito no banco, no Pix. Cada mês ele vai ter que gerar a sua a sua guia de pagamento ou fazer o pagamento por Pix.

Inadimplência

Apesar de o nível da inadimplência ser baixo no Estado, segundo Eduardo Pfeifer, chefe da Divisão de Arrecadação da Receita Estadual RS, o objetivo é diminuir o nível ainda mais este índice: