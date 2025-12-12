Trânsito

Atenção!
Notícia

Golpe da CNH Social: saiba como se proteger de esquema que se passa pelo Detran para roubar dados e dinheiro das vítimas

Criminosos criam páginas falsas e usam mensagens urgentes para realizar fraudes envolvendo o programa do governo federal 

Projeto Comprova

