- A freeway tem pontos de lentidão nesta sexta-feira (26), no sentido Litoral
- O problema é mais recorrente em Gravataí, perto do viaduto sobre a RS-118, e na chegada ao pedágio de Santo Antônio da Patrulha.
- A Motiva (antiga CCR ViaSul), que administra a rodovia, projeta que esta sexta seja o dia de maior movimento rumo ao Litoral na freeway neste período de festas de fim de ano. A expectativa é de que 68 mil veículos transitem entre a Região Metropolitana e o Litoral pela rodovia. Até o meio-dia, cerca de 25 mil haviam passado
Freeway tem trânsito intenso rumo ao Litoral; acompanhe ao vivo
