Trânsito

Atenção no trânsito
Notícia

Faixa azul voltará a ser exclusiva para o transporte coletivo em trecho da avenida Ipiranga

O trânsito estava liberado para circulação de veículos de passeio e motocicletas no trecho desde junho, quando iniciaram as obras no talude do Arroio Dilúvio

Ian Tâmbara

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS