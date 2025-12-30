Faixa azul voltará a ser exclusiva para o transporte coletivo em trecho da avenida Ipiranga

Fiscalização será retomada entre a Rua Vicente da Fontoura e a Silva Só. André Ávila / Agencia RBS

A partir de sexta-feira (2), a EPTC vai retomar a fiscalização da faixa exclusiva do transporte coletivo na Avenida Ipiranga, no trecho entre as ruas Vicente da Fontoura e Silva Só, em direção ao Centro.

O trânsito estava liberado para circulação de veículos de passeio e motocicletas desde junho nestes pontos, quando iniciaram as obras no talude do Arroio Dilúvio, no cruzamento com a Silva Só.

A permissão ocorreu para aliviar o tráfego na região, já que as obras causavam o bloqueio das faixas da esquerda no trecho. Veículos particulares não poderão circular na faixa azul nos horários exclusivos para ônibus, lotações, táxis e veículos escolares, exceto para conversões ou acesso a garagens, com sinalização pelo uso da seta.