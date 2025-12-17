Duas pessoas morrem atropeladas por caminhão na BR-116, em Tapes

Duas pessoas morreram após serem atropeladas por um caminhão na noite desta terça-feira (16) na BR-116, em Tapes, no sul do Estado. O acidente ocorreu por volta das 20h30min, no km 374 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são uma mulher de 31 anos, que estava grávida e morreu no local, e um homem de 29 anos, que chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.