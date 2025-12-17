Trânsito

Sul do Estado
Notícia

Duas pessoas morrem atropeladas por caminhão na BR-116, em Tapes

Vítimas tinham 31 e 29 anos; motorista do caminhão não se feriu

Maria Regina Eichenberg

Gustavo Gossen

