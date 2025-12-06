Trânsito

Trânsito
Notícia

Dois motociclistas morrem em acidentes no Estado na tarde deste sábado

Sinistros ocorreram em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana, e em Vacaria, no nordeste do Estado

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS