Dois motociclistas morrem em acidentes no Estado na tarde deste sábado

Ao menos dois motociclistas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul na tarde deste sábado (6). Os sinistros ocorreram em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana, e em Vacaria, no nordeste do Estado.

A primeira ocorrência aconteceu no início da tarde, quando um motociclista colidiu com um poste de energia no quilômetro 18 da RS-239, em Novo Hamburgo. Ele seguia em direção a Taquara.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor perdeu o controle da motocicleta e colidiu frontalmente com o poste. O impacto resultou na queda do motociclista, que veio a óbito.

A identidade da vítima não foi divulgada. Contudo, segundo as autoridades, trata-se de um homem de 47 anos.

Horas depois, outro acidente foi registrado no quilômetro 30 da BR-116, em Vacaria. Uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um caminhão resultou na morte do motociclista, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).