Condutor morre em colisão entre moto e carro em Sapucaia do Sul

Um motociclista de 29 anos morreu na manhã deste domingo (7) em um acidente de trânsito em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), por volta das 7h40min, ocorreu uma colisão entre uma motocicleta Yamaha e um veículo Hyundai HB20 em uma rótula sob o viaduto da RS-118, no acesso à Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca

Com o impacto, o condutor da moto caiu na pista e morreu. A motorista do carro não teve ferimentos. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.