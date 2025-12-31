- Expectativa da Motiva é que mais de 72 mil veículos utilizem a BR-290 (freeway) na véspera de Ano-Novo
- Já na BR-101, que segue até Torres e Santa Catarina, a projeção é de mais de 19 mil veículos em direção ao Litoral
- O Comando Rodoviária da Brigada Militar (CRBM) estima que cerca de 306 mil veículos utilizem as rodovias estaduais para acessar às praias até o fim desta quarta. A conta também considera a circulação registrada na terça-feira (30)
Tráfego de ida ao Litoral volta a se intensificar; siga ao vivo
Expectativa é de fluxo intenso nas principais rodovias do Estado; na freeway, mais de 72 mil veículos devem seguir em direção ao Litoral