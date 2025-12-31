Trânsito

Véspera de Ano-Novo
Notícia

Tráfego de ida ao Litoral volta a se intensificar; siga ao vivo

Expectativa é de fluxo intenso nas principais rodovias do Estado; na freeway, mais de 72 mil veículos devem seguir em direção ao Litoral

