- Às vésperas do Natal, a previsão é de trânsito intenso em direção às praias e ao Interior nesta terça-feira (23)
- A saída de Porto Alegre apresenta congestionamento a partir do túnel da Conceição
- A CCR ViaSul, concessionária que administra a freeway, a BR-101 e a BR-386, estima que mais de 155 mil veículos vão trafegar nas rodovias em direção ao Litoral Norte nesta terça
- Para quarta-feira (24), segundo a CCR, a estimativa é de 55 mil veículos
- Em todo o período de fim de ano e início de 2026, é esperado tráfego de cerca de 4,6 milhões de veículos, sendo mais de 2,7 milhões pela freeway, cerca de 1,2 milhão na BR-386 e mais de 690 mil na BR-101
Movimentação de Natal
Bom momento para pegar a estrada: tráfego fluindo em direção ao litoral e interior do Estado; siga ao vivo
