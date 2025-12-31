Trânsito

Região Central
Notícia

Ciclista morre ao ser atropelado por carro na BR-287, em Jaguari

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira; ciclista trafegava no acostamento quando foi atingido pelo veículo 

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS