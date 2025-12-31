Ciclista morre ao ser atropelado por carro na BR-287, em Jaguari

A suspeita é que a motorista do carro tenha perdido o controle do veículo, batendo no ciclista que estava no acostamento. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro na BR-287, em Jaguari, na Região Central. O acidente aconteceu por volta das 7h desta quarta-feira (31). A vítima é Ibanez Fernandes Pires, 42 anos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora de um Ford Ka, de 28 anos, trafegava no sentido São Vicente do Sul–Jaguari quando perdeu o controle do veículo e colidiu com o ciclista. Ele seguia pelo acostamento no sentido contrário. Com o impacto, o homem morreu no local.

