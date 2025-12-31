Ciclista morre ao ser atropelado por carro na BR-287, em Jaguari

Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro na BR-287, em Jaguari, na Região Central. O acidente aconteceu por volta das 7h desta quarta-feira (31). A vítima é Ibanez Fernandes Pires, 42 anos.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora de um Ford Ka, de 28 anos, trafegava no sentido São Vicente do Sul–Jaguari quando perdeu o controle do veículo e colidiu com o ciclista. Ele seguia pelo acostamento no sentido contrário. Com o impacto, o homem morreu no local.
Após a colisão, o carro saiu da pista e bateu em árvores às margens da rodovia. A motorista ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico no hospital de Jaguari. Ainda não há atualizações sobre o quadro de saúde.