Cerca de 14% dos veículos do RS já estão com IPVA 2026 quitado

Cerca de 14% dos veículos do Rio Grande do Sul tiveram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 quitado até a manhã desta sexta-feira (26). Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), foram 583.353 documentos pagos. O valor arrecadado chega a R$ 905 milhões.
O período de pagamento antecipado começou na terça-feira (16) e segue até a próxima terça (30), já que na quarta (31) é feriado bancário.
Os descontos podem chegar a 25% para quem não tiver multas, somando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão. A estimativa é de que cerca de 1 milhão de veículos têm direito ao desconto máximo, o que representa um quarto da frota do Estado.
Além disso, a Fazenda também projeta arrecadação bruta de pouco menos de R$ 2 bilhões somente com os depósitos antecipados. Considerando o valor médio do IPVA no Estado, estima-se que precisam ser quitados ainda 718 mil impostos.
Já a adesão ao parcelamento deve ser realizada até dia 30 de janeiro, quando também precisa ser feito o pagamento da primeira parcela. Depois disso, apenas o repasse em cota única estará disponível, com vencimento no dia 30 de abril para todas as placas.
Alíquotas por tipo de veículo
- 3% para automóveis e camionetes
- 2% para motocicletas
- 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetes para locação
Descontos cumulativos
Os programas seguem vigentes e permitem abatimentos que podem ser combinados com o pagamento antecipado.
Bom Motorista
- Um ano sem multa (1º/11/24 a 31/10/25): 5%
- Dois anos sem multa (1º/11/23 a 31/10/25): 10%
- Três anos ou mais (1º/11/22 a 31/10/25): 15%
Bom Cidadão
- 51 a 99 notas: 1%
- 100 a 149 notas: 3%
- 150 ou mais: 5%
Esses descontos só valem para pagamento em dia ou antecipado.
Pagamento antecipado
Quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro tem os maiores benefícios:
Pessoa Física
- 3% de desconto direto
- Não aplicação da variação da UPF (Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%)
- Desconto total pode chegar a 25,69% somando Bom Motorista e Bom Cidadão
Pessoa Jurídica
- 3% de desconto
- Não aplicação da variação da UPF
- Desconto total pode chegar a 7,11%
Após dezembro, os descontos da antecipação passam a diminuir mês a mês e influenciam diretamente o percentual máximo que pode ser alcançado por pessoa física (com acúmulo dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão).
As regras ficam assim:
Pagamento até 30/12/2025
- Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS
- Máximo pessoa física: 25,69%
- Máximo pessoa jurídica: 7,11%
Pagamento até 30/1/2026
- Antecipação: 3%
- Máximo pessoa física: 22,40%
Pagamento até 27/2/2026
- Antecipação: 2%
- Máximo pessoa física: 21,60%
- Máximo pessoa jurídica: 2%
Pagamento até 31/3/2026
- Antecipação: 1%
- Máximo pessoa física: 20,80%
- Máximo pessoa jurídica: 1%