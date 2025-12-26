Trânsito

Pagamento antecipado
Notícia

Cerca de 14% dos veículos do RS já estão com IPVA 2026 quitado

Período para garantir descontos segue até a próxima terça-feira; parcelamento começa em janeiro

Gabriela Plentz

