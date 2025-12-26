Cerca de 14% dos veículos do RS já estão com IPVA 2026 quitado

Valor arrecadado até agora chega a R$ 905 milhões. Felipe Nyland / Agencia RBS

Cerca de 14% dos veículos do Rio Grande do Sul tiveram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 quitado até a manhã desta sexta-feira (26). Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), foram 583.353 documentos pagos. O valor arrecadado chega a R$ 905 milhões.

O período de pagamento antecipado começou na terça-feira (16) e segue até a próxima terça (30), já que na quarta (31) é feriado bancário.

Os descontos podem chegar a 25% para quem não tiver multas, somando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão. A estimativa é de que cerca de 1 milhão de veículos têm direito ao desconto máximo, o que representa um quarto da frota do Estado.

Além disso, a Fazenda também projeta arrecadação bruta de pouco menos de R$ 2 bilhões somente com os depósitos antecipados. Considerando o valor médio do IPVA no Estado, estima-se que precisam ser quitados ainda 718 mil impostos.

Já a adesão ao parcelamento deve ser realizada até dia 30 de janeiro, quando também precisa ser feito o pagamento da primeira parcela. Depois disso, apenas o repasse em cota única estará disponível, com vencimento no dia 30 de abril para todas as placas.

Alíquotas por tipo de veículo

3% para automóveis e camionetes

2% para motocicletas

1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetes para locação

Descontos cumulativos

Os programas seguem vigentes e permitem abatimentos que podem ser combinados com o pagamento antecipado.

Bom Motorista

Um ano sem multa (1º/11/24 a 31/10/25): 5%

Dois anos sem multa (1º/11/23 a 31/10/25): 10%

Três anos ou mais (1º/11/22 a 31/10/25): 15%

Bom Cidadão

51 a 99 notas: 1%

100 a 149 notas: 3%

150 ou mais: 5%

Esses descontos só valem para pagamento em dia ou antecipado.

Pagamento antecipado

Quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro tem os maiores benefícios:

Pessoa Física

3% de desconto direto

Não aplicação da variação da UPF (Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%)

(Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%) Desconto total pode chegar a 25,69% somando Bom Motorista e Bom Cidadão

Pessoa Jurídica

3% de desconto

Não aplicação da variação da UPF

Desconto total pode chegar a 7,11%

Após dezembro, os descontos da antecipação passam a diminuir mês a mês e influenciam diretamente o percentual máximo que pode ser alcançado por pessoa física (com acúmulo dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão).

As regras ficam assim:

Pagamento até 30/12/2025

Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS

Máximo pessoa física: 25,69%

Máximo pessoa jurídica: 7,11%

Pagamento até 30/1/2026

Antecipação: 3%

Máximo pessoa física: 22,40%

Pagamento até 27/2/2026

Antecipação: 2%

Máximo pessoa física: 21,60%

Máximo pessoa jurídica: 2%

Pagamento até 31/3/2026

Antecipação: 1%

Máximo pessoa física: 20,80%

Máximo pessoa jurídica: 1%