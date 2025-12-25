Carro na contramão da BR-101 colide contra dois veículos, em Santa Catarina, e deixa um morto; veja vídeo

Um Peugeot foi atingido lateralmente. Condutor, de 31 anos, teve ferimentos leves. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) / Divulgação

Flagrado dirigindo na contramão da BR-101, um idoso, de 76 anos, morreu após colidir frontalmente com outro veículo no trecho de Santa Rosa do Sul, no sul de Santa Catarina. O condutor do carro atingido foi encaminhado em estado grave ao hospital, após ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (23), no km 44 da rodovia. As informações são do g1.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um Fiat Pálio, preto, trafegando pela contramão da BR-101, na pista da esquerda. Nas imagens, gravadas instantes antes do acidente, é possível ouvir outros veículos buzinando para alertar o condutor.

Com placas de Sombrio, o Fiat Pálio se chocou contra dois veículos. Primeiro, colidiu na lateral de um Peugeot 208, branco, com placas de Santa Catarina. Na sequência, bateu frontalmente em um Ford Fiesta, emplacado em Nova Trento.

O condutor do Peugeot, que tem 31 anos, sofreu ferimentos leves. Já o motorista do Fiesta, 60 anos, ficou preso às ferragens e precisou de resgate do CBMSC. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave, com fraturas nos membros inferiores.

A vítima fatal foi identificada como Oscar Lima Reus, segundo o g1. Ele foi velado na tarde desta quinta-feira (25), em Mampituba, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Não há informações sobre como o idoso acessou a contramão da BR-101.

Veja vídeo de momentos antes do acidente