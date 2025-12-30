Trânsito

Km 312
Notícia

Carro e carreta pegam fogo e uma pessoa morre após colisão na BR-386, no Vale do Taquari

Vítima foi identificada como Michel Battisti, de 43 anos. Ele era natural de Progresso

Ian Tâmbara

Julia Amaral

