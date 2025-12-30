Carro e carreta pegam fogo e uma pessoa morre após colisão na BR-386, no Vale do Taquari

O acidente aconteceu no km 312 da rodovia. Silvani Vinhatti / Arquivo pessoal

O motorista de um carro morreu após colidir frontalmente com uma carreta Scania de Águas de Chapecó (SC) na BR-386, em Marques de Souza, no Vale do Taquari. O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (30) no km 312 da rodovia.

A vítima foi identificada como Michel Battisti, de 43 anos. Natural de Progresso, também no Vale do Taquari, ele conduzia um Renault Kwid. Com o choque, os dois veículos pegaram fogo.

Apesar do cenário, o condutor da carreta, um homem de 36 anos, natural de Pinheiro (MA), não sofreu ferimentos.