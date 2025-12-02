Motorista morre após caminhão tombar e pegar fogo no acesso da BR-448 a Porto Alegre

Caminhão pegou fogo logo após tombar. Bombeiros já combateram as chamas. Kamila Pinheiro / Arquivo Pessoal

Um caminhão tombou na descida da BR-448 para a Avenida Castello Branco, no acesso a Porto Alegre, por volta das 16h15min desta terça-feira (2). O veículo pegou fogo e bloqueia a chegada à Capital pela rodovia. Veja vídeo abaixo.

Conforme os bombeiros, o corpo do motorista, identificado como Jorge Luís Porepp, de 61 anos, foi encontrado carbonizado no interior da cabine do veículo. O corpo do motorista foi removido pela perícia.

O veículo bloqueou a BR-448 por nove horas, o trânsito só foi liberado por volta de 1h15min desta quarta-feira (03).

Durante o bloqueio a orientação da EPTC foi utilizar a região do aeroporto Salgado Filho para acessar Porto Alegre.

O caminhão, que era da frota de uma empresa de Pelotas, no sul do Estado, estava carregado com pacotes de ração animal, que eram de Paraí, no norte do RS. Parte da carga caiu sobre a Avenida Castello Branco e chegou a ser saqueada.

Carga de ração ficou sobre a pista. Ian Tâmbara/Agência RBS

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), incialmente os populares foram detidos por levar a carga. No entanto, depois, foram autorizados a pegar os produtos que sofreram avarias.

— Tentamos realizar contato com a empresa, a dona do veículo, e a gente não conseguiu. A carga é de ração, os bombeiros estavam trabalhando aqui no local, e a maioria sacos estava rasgado e molhado. Tendo em vista a necessidade de liberar a pista rapidamente, foi liberado que o pessoal retirasse essa carga do local, tendo em vista que ela (carga) vai para o lixo de qualquer forma — explicou Douglas Pavek, chefe de comunicação da PRF.

Vídeo

Trânsito

O acidente bloqueou a BR-448, no sentido Capital, e causou congestionamento na chegada a Porto Alegre pela freeway, já que a carga do veículo tombou sobre a Castello Branco e bloqueou uma faixa. Por volta das 19h, a freeway e a Castello Branco foram liberadas. A BR-448 foi liberada por volta de 1h15min.

Bombeiros combateram as chamas, mas caminhão segue na rodovia. Ian Tâmbara / Afencia RBS

O fluxo também apresentou lentidão no sentido contrário.