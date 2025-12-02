Trânsito

Rodovia bloqueada
Notícia

Motorista morre após caminhão tombar e pegar fogo no acesso da BR-448 a Porto Alegre

Corpo do condutor foi encontrado carbonizado no interior da cabine do veículo. Acidente causou congestionamento na região

Ian Tâmbara

