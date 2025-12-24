Trânsito

Sentido Capital-Litoral
Notícia

Caminhão tomba e bloqueia duas faixas da freeway em Santo Antônio da Patrulha por mais de cinco horas

Havia dois ocupantes no veículo. O carona sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital. O motorista não se feriu.

Guilherme Milman

