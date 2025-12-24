Caminhão tomba e bloqueia duas faixas da freeway em Santo Antônio da Patrulha por mais de cinco horas

Um caminhão baú tombou no km 23 da freeway, em Santo Antônio da Patrulha, sentido Capital-Litoral, na madrugada desta quarta-feira (24). Em razão do acidente, duas faixas da rodovia ficaram bloqueadas até as 10h no trecho.

O caminhão baú pertence a um frigorífico e carregava uma carga de carne bovina. Havia dois ocupantes no veículo. O carona sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital. O motorista não se feriu.

