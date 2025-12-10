Calculadora do IPVA 2026: veja quanto você vai pagar e simule os descontos

Parcelamento continuará disponível em até seis vezes, de janeiro a junho, com adesão obrigatória até 30 de janeiro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul inicia, em 16 de dezembro, a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. As regras principais permanecem inalteradas: seguem vigentes as mesmas alíquotas, os mesmos critérios de isenção por idade e a manutenção integral dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

Neste ano, porém, todos os proprietários de veículos terão um ponto em comum: o vencimento da cota única ocorre para todos no mesmo dia, 30 de abril de 2026, independentemente do final da placa.

O parcelamento continuará disponível em até seis vezes, de janeiro a junho, com adesão obrigatória até 30 de janeiro. As parcelas podem ser quitadas nos bancos conveniados ou via Pix.

Para ajudar os contribuintes a entender quanto pagarão e qual o melhor momento para quitar o tributo, Zero Hora lançou uma calculadora exclusiva do IPVA 2026, que mostra automaticamente todas as combinações possíveis de descontos.

Além dos abatimentos acumuláveis dos programas Bom Motorista (de 5% a 15%, conforme período sem infrações) e Bom Cidadão (de 1% a 5%, conforme número de notas fiscais registradas), o calendário de pagamento antecipado volta a ser decisivo. Confira:

Pagamento antecipado

Quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro tem os maiores benefícios:

Pessoa Física

3% de desconto direto

Não aplicação da variação da UPF (estimada em 4,43%)

(estimada em 4,43%) Desconto total pode chegar a 25,69% somando Bom Motorista e Bom Cidadão

Pessoa Jurídica

3% de desconto

Após o período de dezembro, os descontos da antecipação passam a diminuir mês a mês e influenciam diretamente o percentual máximo que pode ser alcançado por pessoa física (com acúmulo dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão).

As regras ficam assim:

Pagamento até 30/12/2025

Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS

Máximo pessoa física: 25,69%

Máximo pessoa jurídica: 3%

Pagamento até 30/01/2026

Antecipação: 3%

Máximo pessoa física: 22,40%

Pagamento até 27/02/2026

Antecipação: 2%

Máximo pessoa física: 21,60%

Máximo pessoa jurídica: 2%

Pagamento até 31/03/2026

Antecipação: 1%

Máximo pessoa física: 20,80%

Máximo pessoa jurídica: 1%

Formas de pagamento

Os pagamentos podem ser feitos a partir de 16 de dezembro nos seguintes canais:

Banrisul: agências, postos e internet

agências, postos e internet Bradesco: débito em conta, terminais e internet (correntistas)

débito em conta, terminais e internet (correntistas) Sicredi: agências, postos e internet

agências, postos e internet Banco do Brasil: débito em conta, terminais e internet (correntistas)

débito em conta, terminais e internet (correntistas) Sicoob: agências, postos e internet

agências, postos e internet Caixa: lotéricas

lotéricas Pix: pagamento por QR Code em mais de 760 instituições.

Para parcelamento, é necessário gerar um novo código a cada mês.

Alerta contra golpes