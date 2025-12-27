Batida entre dois carros deixa 11 mortos na Bahia

Ao menos 11 pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros neste sábado (27), no extremo sul da Bahia. Segundo o g1, o os dois veículos colidiram no trecho da BR-101, na cidade de Mucuri, próximo à divisa com o Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois carros bateram de frente e em seguida pegaram fogo. Um dos veículos transportava oito pessoas, enquanto o outro estava com três ocupantes.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. A PRF informou que o automóvel com oito ocupantes teria invadido a contramão.

A pista precisou ser interditada por cerca de cinco horas. O local foi liberado no início da tarde.