Até quando pagar IPVA 2026 com descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão? Veja valores

Todos os veículos têm vencimento em cota única no mesmo dia: 30 de abril de 2026. Ulisses Castro / Agencia RBS

O período de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 no Rio Grande do Sul começa em 16 de dezembro, e os contribuintes terão diferentes faixas de desconto conforme a data escolhida para quitar o tributo.

Para pessoas físicas, o abatimento máximo pode chegar a 25,69% somando todos os benefícios disponíveis.

As vantagens incluem tanto os programas Bom Motorista e Bom Cidadão quanto o desconto adicional para quem opta pelo pagamento antecipado.

Neste ciclo, todos os veículos têm vencimento em cota única no mesmo dia: 30 de abril de 2026, independentemente do final da placa.

O parcelamento segue disponível em até seis meses, de janeiro a junho. A adesão deve ocorrer até 30 de janeiro de 2026. As parcelas podem ser pagas nos bancos conveniados ou via Pix.

Descontos acumuláveis

Bom Motorista

Um ano sem multa (01/11/24 a 31/10/25): 5%

Dois anos sem multa (01/11/23 a 31/10/25): 10%

Três anos ou mais (01/11/22 a 31/10/25): 15%

Bom Cidadão

51 a 99 notas: 1%

100 a 149 notas: 3%

150 ou mais: 5%

Esses descontos só valem para pagamento em dia ou antecipado.

Pagamento antecipado

Quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro tem os maiores benefícios:

Pessoa Física

3% de desconto direto

Não aplicação da variação da UPF (Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%)

(Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%) Desconto total pode chegar a 25,69% somando Bom Motorista e Bom Cidadão

Pessoa Jurídica

3% de desconto

Não aplicação da variação da UPF

Desconto total pode chegar a 7,11%

Após o período de dezembro, os descontos da antecipação passam a diminuir mês a mês e influenciam diretamente o percentual máximo que pode ser alcançado por pessoa física (com acúmulo dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão).

As regras ficam assim:

Pagamento até 30/12/2025

Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS

Máximo pessoa física: 25,69%

Máximo pessoa jurídica: 7,11%

Pagamento até 30/01/2026

Antecipação: 3%

Máximo pessoa física: 22,40%

Pagamento até 27/02/2026

Antecipação: 2%

Máximo pessoa física: 21,60%

Máximo pessoa jurídica: 2%

Pagamento até 31/03/2026

Antecipação: 1%

Máximo pessoa física: 20,80%

Máximo pessoa jurídica: 1%

Formas de pagamento

Os pagamentos podem ser feitos a partir de 16 de dezembro nos seguintes canais:

Banrisul: agências, postos e internet

agências, postos e internet Bradesco: débito em conta, terminais e internet (correntistas)

débito em conta, terminais e internet (correntistas) Sicredi: agências, postos e internet

agências, postos e internet Banco do Brasil: débito em conta, terminais e internet (correntistas)

débito em conta, terminais e internet (correntistas) Sicoob: agências, postos e internet

agências, postos e internet Caixa: lotéricas

lotéricas Pix: pagamento por QR Code em mais de 760 instituições.

Para parcelamento, é necessário gerar um novo código a cada mês.

Alerta contra golpes