Acesso da BR-448 a Porto Alegre é liberado nove horas após caminhão tombar 

Um caminhão tombou na descida da BR-448 para a Avenida Castello Branco, no acesso a Porto Alegre, por volta das 16h15min desta terça-feira (02). O veículo pegou fogo e bloqueou a chegada à Capital pela rodovia por nove horas. O trânsito só foi liberado por volta de 1h15min desta quarta-feira (03).
O motorista, identificado como Jorge Luís Porepp, de 61 anos, foi encontrado morto, carbonizado dentro da cabine. O corpo foi retirado pela perícia.
A remoção do veículo — um bitrem Volvo — exigiu cerca de nove horas de trabalho, devido à complexidade da operação. O caminhão, pertencente à frota de uma empresa de Pelotas, no sul do Estado, transportava pacotes de ração animal enviados de Paraí, no norte do RS. Parte da carga caiu sobre a Avenida Castello Branco.