Adolescente morre em acidente na freeway, em Santo Antônio da Patrulha

Um adolescente morreu em um acidente na freeway, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, na tarde desta terça-feira (23). Ele era passageiro de um Peugeot 206 que saiu da pista no quilômetro 31 da rodovia, por volta das 12h45min.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia em direção ao litoral quando perdeu o controle, bateu na proteção metálica e capotou. O adolescente morreu no local.

Leia Mais Como está o trânsito na saída para o Litoral; siga ao vivo