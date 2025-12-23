Trânsito

Adolescente morre em acidente na freeway, em Santo Antônio da Patrulha

Veículo saiu da pista, bateu na proteção metálica e capotou; motorista está em estado grave

Ian Tâmbara

