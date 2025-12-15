Adolescente de 17 anos morre em acidente na RS-020, em Gravataí

Correção: O acidente ocorreu na noite de sábado (13) e não na noite de domingo (14) conforme publicado anteriormente pela reportagem. O texto foi corrigido.

Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente de trânsito na RS-020, em Gravataí, na Região Metropolitana, na noite deste sábado (13). A colisão ocorreu por volta das 22h.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista de um Chevrolet Prisma relatou que seguia no sentido Gravataí–Taquara quando a motocicleta teria invadido a pista contrária, o que gerou a colisão frontal.

O adolescente chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O nome da vítima ainda não foi divulgado.