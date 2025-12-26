Adolescente de 17 anos morre após colisão entre micro-ônibus e carro na véspera de Natal em Nova Santa Rita

Uma adolescente morreu após sofrer um acidente na véspera de Natal em Nova Santa Rita. Conforme a Brigada Militar do município, trata-se de Jhully Beatriz Monteiro Alves, de 17 anos.

O acidente ocorreu por volta das 15h45min do dia 24, na Estrada dos Bloedow, no bairro Morretes, no interior de Nova Santa Rita. Um micro-ônibus colidiu com um corsa.

No veículo estavam Jhully; uma mulher, que foi identificada como madrasta da adolescente, mas não teve o nome divulgado; e um homem, que estava conduzindo o veículo e também não teve a identidade divulgada.

Jhully e a madrasta estavam sentadas do lado direito do carro, lateral que foi atingida pela batida. Elas sofreram ferimentos graves e precisaram ser retiradas do veículo pelos bombeiros. Foi necessário cortar o teto do carro para o resgate.

As duas foram atendidas pelo Samu e encaminhadas para a Policlínica de Nova Santa Rita. A morte de Jhully foi confirmada nesta quinta (25) pela Secretaria Municipal de Saúde do município.

Conforme a pasta, a madrasta da jovem foi transferida para o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Não há informações sobre o estado de saúde dela.