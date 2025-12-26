Trânsito

Tragédia
Notícia

Adolescente de 17 anos morre após colisão entre micro-ônibus e carro na véspera de Natal em Nova Santa Rita

Acidente ocorreu na Estrada dos Bloedow. Conforme a Brigada Militar, a vítima é Jhully Beatriz Monteiro Alves 

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS