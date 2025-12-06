Homem morre em colisão entre carro e caminhão na RS-118, em Viamão

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (6). O choque entre uma carreta e um automóvel ocorreu no quilômetro 33 da RS-118, em Viamão, na Região Metropolitana. O trânsito no local chegou a ficar bloqueado.
Segundo o condutor da carreta, ouvido pela Rádio Gaúcha, o veículo estava no sentido Viamão-Gravataí quando um Renault Kwid, no sentido contrário, tentou realizar uma ultrapassagem e bateu de frente com o caminhão.
Uma equipe de socorristas foi acionada para retirar o motorista, preso nas ferragens, de dentro do carro. Jean Rodrigo da Silva Lukashesi, 34 anos, foi retirado com vida e seria levado ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, mas não resistiu e morreu no local, dentro da ambulância. O condutor da carreta não teve ferimentos.