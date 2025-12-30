Acidente entre caminhão e ônibus que saiu de Santo Ângelo deixa 11 pessoas feridas no Paraná

Um ônibus que saiu de Santo Ângelo, no noroeste do Rio Grande do Sul, com destino a Barreiras, na Bahia, se envolveu em um acidente com um caminhão na noite desta segunda-feira (29), na BR-153, no Paraná.

A colisão ocorreu no trecho entre os municípios de União da Vitória e General Carneiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida foi lateral e deixou 11 passageiros do ônibus feridos. As lesões foram consideradas leves e causadas, principalmente, por estilhaços de vidro após o impacto.

As vítimas receberam atendimento no local.