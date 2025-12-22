Acidente deixa um morto e dois feridos na BR-386, em Lajeado

A colisão frontal envolveu três veículos e bloqueou o sentido interior da rodovia. Policia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado por volta da 1h35min desta segunda-feira (22) no km 347 da BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari.

A colisão frontal envolveu três veículos e bloqueou o sentido interior-capital da rodovia até às 4h.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, um Chevrolet Tracker, com placas de Teutônia, trafegava pela contramão quando colidiu frontalmente com um BYD Dolphin, emplacado em Porto Alegre, que seguia no sentido capital–interior.

Na sequência, um caminhão VW 17.280, com placas de Caxias do Sul, também atingiu o BYD Dolphin.

O motorista do BYD, um homem de 49 anos, morador de Porto Alegre, morreu no local. O condutor do Chevrolet Tracker, de 50 anos, residente em Teutônia, e uma criança que era passageira do BYD Dolphin ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para atendimento médico. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.