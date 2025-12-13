Trânsito

Região Metropolitana
Notícia

Acidente com morte causa congestionamento na BR-116, em Canoas

Colisão entre caminhão e moto aconteceu no km 268 da rodovia; vítima é um soldado de 21 anos

Lisielle Zanchettin

Duda Romagna

