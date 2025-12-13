Acidente com morte causa congestionamento na BR-116, em Canoas

Parte frontal da moto ficou destruída no acidente. Lisielle Zanchettin / Agencia RBS

Um soldado de 21 anos, natural de Porto Alegre, morreu em um acidente envolvendo a moto que ele dirigia e um caminhão na manhã deste sábado (13) na BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana. O jovem colidiu com a carreta no km 268, em direção à Capital. A vítima foi identificada como João Pedro Rauber Nedel.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, não há detalhes sobre como se deu o acidente. O condutor e o passageiro do caminhão saíram ilesos, mas o motociclista morreu no local.

Caminhão envolvido no acidente. Lisielle Zanchettin / Agencia RBS

Leia Mais Prazo para utilizar descontos e regularizar dívidas de IPVA pelo Acordo Gaúcho vai até segunda-feira

Houve bloqueio parcial de umas faixas da rodovia, o que causou lentidão de quatro quilômetros no sentido em direção a Porto Alegre. O trânsito foi liberado por volta das 11h, após a realização de perícia no local.

A vítima

João Pedro Rauber Nedel servia no 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, conhecido como Regimento Osório, sediado em Porto Alegre. Em nota, a unidade lamentou a morte do militar, descrito como um "Bravo Laceiro". "Nesse momento doloroso, nossa solidariedade à família e aos amigos."

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus Canoas, onde o jovem estudou, também prestou solidariedade. "Manifestamos nossa solidariedade e o desejo de que tenham força e fé nesse momento tão difícil", publicou a instituição.