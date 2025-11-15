Três pessoas morrem em acidente envolvendo carro e moto na RS-020 em São Francisco de Paula

Três pessoas estavam no automóvel, o motorista morreu. Andrei Andrade / Arquivo pessoal

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou três mortos na noite desta sexta-feira (14), na RS-020. A ocorrência aconteceu no km 114, próximo à RS-453, no município de São Francisco de Paula, na Serra.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os dois tripulantes da moto e o motorista do carro morreram no local. Dois passageiros do automóvel sobreviveram. O acidente foi por volta das 20h20min.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Os ocupantes da moto eram um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 27 anos, naturais de Santa Catarina. O condutor do veículo, um Fiat Bravo com placas de Novo Hamburgo, tinha 47 anos. No veículo, uma mulher de 42 anos e um menino de 10 anos foram conduzidos para o Hospital de São Francisco de Paula.

