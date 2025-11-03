Trânsito

Contenção de encosta
Notícia

Trecho da BR-158 entre Santa Maria e Itaara é liberado após sete meses de pare e siga

O local faz parte de um conjunto de 18 pontos da rodovia que passam por obras para reduzir riscos de deslizamentos de terra sobre a estrada

Tayline Manganeli

