Trecho da BR-158 entre Santa Maria e Itaara é liberado após sete meses de pare e siga

Obras ocorrem no km 316 da rodovia que liga a Região Central com o noroeste gaúcho. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) / Divulgação

Após sete meses de trânsito em esquema de pare e siga, o fluxo no km 316 da BR-158 foi totalmente liberado na manhã desta segunda-feira (3), entre Santa Maria e Itaara, na Região Central do Estado.

O trecho faz parte de um conjunto de 18 pontos da rodovia que passam por obras de contenção de encostas. Apesar da liberação, os trabalhos continuam, mas agora as equipes atuam apenas nas terceiras faixas, o que deve reduzir os impactos no tráfego, especialmente durante o período de fim de ano.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), podem ocorrer bloqueios temporários para a movimentação de máquinas.