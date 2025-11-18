Trânsito

Região Metropolitana
Notícia

Seis obras prometem acabar com congestionamentos na BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo

Ações vão desde ampliação de faixas até construção de túneis e alças de acesso

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS