Seis obras prometem acabar com congestionamentos na BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo

Túneis serão construídos em Novo Hamburgo. Jeff Botega / Agencia RBS

A sucessão de máquinas e operários ao longo da BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo provoca sentimentos distintos em quem precisa percorrer a rodovia todos os dias.

Se por um lado as novas obras causam transtorno por aumentar o tempo de deslocamento, a conclusão das intervenções, prevista para junho de 2027, promete alívio com o fim dos congestionamentos numa estrada por onde passam 140 mil veículos todos os dias.

Atualmente, há oito trechos recebendo melhorias (confira no mapa ao fim do texto). As obras vão desde renovação do asfalto e ampliação de pista até construção de túneis e alças de acesso.

As ações atuais fazem parte de um pacote que alcança R$ 925 milhões em investimentos do governo federal ao longo de 38,5 quilômetros da BR-116.

— Algumas intervenções já foram entregues, outras começaram há pouco. Cada uma tem sua data em razão da complexidade, cada obra tem sua característica. Não tem como começar todas juntas, até porque iria trancar toda a rodovia — explica o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Hiratan Pinheiro.

No sentido Capital-Vale do Sinos, o primeiro empreendimento é a construção de uma alça de acesso da BR-116 para a BR-290, logo após a saída do aeroporto Salgado Filho. Dezoito operários trabalham para erguer um viaduto que passará por cima da alça de acesso da freeway para a 116.

Em seguida, após passar pela elevada, os motoristas seguirão pelo traçado atual da estrada, fazendo o retorno logo à frente do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para seguir no sentido Litoral-Porto Alegre. Batizado de Viaduto Fronteira Oeste, o caminho facilita o acesso às pontes do Guaíba com destino à metade sul. Ao custo estimado R$ 7,5 milhões, a obra começou em outubro e deve ser concluída no segundo semestre de 2026.

Tranqueira em Canoas

Logo adiante, há três intervenções em Canoas. A primeira é a ampliação do viaduto da Metrovel, na confluência das avenidas Getúlio Vargas e Inconfidência. A passagem vai ganhar uma terceira faixa em ambos os sentidos.

Para tanto, cada extremidade do viaduto está ganhando mais 1,5 metro de largura e o vão central será preenchido, gerando espaço para mais duas vias. O trecho é o primeiro a ter engarrafamentos. A tranqueira começa ainda antes do viaduto, onde o trânsito lento provoca buzinaços e reclamações. Em função da obra, a Avenida Getúlio Vargas, ao lado da BR, é interditada com frequência, gerando queixas dos comerciantes.

— Já trancaram o trânsito três vezes nos últimos dias. O meu movimento cai à metade. Só recebo clientes antigos, que conhecem o acesso por uma rua lateral. Podiam ao menos vir nos avisar quando forem fechar a rua, daí posso dispensar os funcionários. Hoje o único carro aqui é o meu — lamenta o empresário Dionatan Taschetto, sócio de um autocenter ao pé do viaduto.

A 1,5 quilômetro dali, está sendo cavada uma passagem inferior na Avenida Domingos Martins. O objetivo é construir um túnel de 200 metros sob a rodovia, interligando a cidade sem necessidade de retorno pela BR-116.

— Desde que era jovem eu ouço falar na passagem subterrânea da Domingos Martins. É uma obra muito esperada e que vai tirar muitos carros da BR. Esse conjunto de obras vai melhorar demais o tráfego e a vida de quem usa a BR-116 — diz o coordenador do Fórum de Mobilidade da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), Samuel Costa Silva, 52 anos.

Cruzando por cinco municípios até chegar a Novo Hamburgo, a BR-116 é a principal via de ligação a Porto Alegre para uma população que supera 1 milhão de pessoas. Ainda em Canoas, onde reside um terço desse contingente, mais um viaduto está sendo ampliado. A exemplo da elevada da Metrovel, a passagem sobre a Avenida Boqueirão recebe uma terceira faixa em ambos os sentidos. Cerca de 80 homens trabalham no local.

Em Esteio, logo à frente da Refinaria Alberto Pasqualini, o Dnit está renovando a pavimentação. A presença de máquinas e operários afunila o tráfego em apenas uma via, gerando mais lentidão nos arredores do Super Pro Atacado. O mesmo ocorre em São Leopoldo, próximo à entrada da Unisinos, com apenas uma faixa liberada em função da colocação de nova cobertura asfáltica nas demais.

Túneis em Novo Hamburgo

Em Novo Hamburgo, estão sendo feitas duas passagens inferiores na BR-116, ligando o bairro Ideal ao Primavera e, mais à frente, o Rincão ao Rio Branco.

O primeiro túnel, em construção no km 239, vai permitir a passagem da Rua Tapes ao lado oeste da cidade por debaixo da BR. Serão duas faixas, com 12 metros de largura. Haverá ainda duas alças de acesso à 116 no sentido Vale dos Sinos-Capital. O custo estimado é de R$ 6,5 milhões.

No km 237, a obra é um pouco maior. Com investimento de R$ 10,8 milhões, será aberta uma passagem na Rua Pedro Álvares Cabral para o lado oeste da cidade, também por baixo da rodovia. A travessia terá 16,6 metros de largura por cinco metros de altura, com duas vias no sentido oeste-leste e uma no sentido contrário, em direção ao centro de Novo Hamburgo.

Morador do município, o designer Diego Siqueira Schmitt, 42 anos, se desloca três vezes por semana até Porto Alegre para trabalhar. Quando não enfrenta acidentes ou outros problemas no trânsito, leva em média cerca de uma hora para chegar à empresa ou voltar para casa. Todavia, esse tempo chega a dobrar quando há alguma obra complexa.

— É terrível. Se eu sair 15 minutos depois do horário previsto, aumenta 25 minutos o tempo de deslocamento. E se acontece algo, chego a levar duas horas e meia para chegar em casa. Estou torcendo para essas obras acabarem logo porque passar duas horas dentro do carro todos os dias é bem contraprodutivo — afirma.

Promessa de encerrar congestionamentos

De acordo com o superintendente regional do Dnit, Hiratan Pinheiro, a conclusão das intervenções na BR-116 vai eliminar os congestionamentos no trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, hoje um dos mais nevrálgicos da rodovia. Todavia, ele alerta que será preciso fazer obras complementares em outra estrada da região para evitar que os investimentos percam o efeito no prazo de uma década.

— Estamos chegando ao máximo de ampliação da 116. Vamos aumentar o fluxo, mas se não for construída a BR-448 até Portão, volta a ter engarrafamento em 10 anos. É a vida útil da obra conforme a projeção de tráfego. Não temos bola de cristal, mas essa é a tendência — projeta Hiratan.

Segundo o Dnit, a ampliação da BR-448 está em fase de projeto, com previsão do edital de licitação em 2026.