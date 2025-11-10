Quatro jovens morrem após carro despencar de viaduto em São Paulo

Quatro jovens morreram após um carro despencar de uma altura de 10 metros de uma alça de acesso do Rodoanel, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na noite de domingo (9).

O veículo caiu capotado e um segundo carro, ao tentar desviar do acidente, atropelou uma das vítimas, arrastando o corpo por cerca de 10 metros.

Segundo a polícia rodoviária, os jovens voltavam do final de semana na Praia Grande, no litoral sul paulista. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle da direção, colidiu na barreira de concreto do lado direito e o carro caiu do viaduto, na altura do km 76. Segundo uma sobrevivente, o motorista não tinha ingerido bebida alcoólica.

De acordo com o g1, as vítimas foram identificadas como: o auxiliar de informática Henrique Antônio Marioto, de 25 anos; a terapeuta ocupacional Júlia Gasparino, 22; a biomédica Vitória Sampaio, 22; e a esteticista Eduarda Aiko, 21.