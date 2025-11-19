Trânsito

Fatalidade
Notícia

Passarela cai sobre carro após ser atingida por caminhão no RJ; um homem morreu

Acidente chegou a causar bloqueio total na BR-116, na altura de Guapimirim, mas rodovia foi liberada provisoriamente às 10h50min

Zero Hora

