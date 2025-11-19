Passarela cai sobre carro após ser atingida por caminhão no RJ; um homem morreu

Um homem morreu após ter seu carro prensado por uma passarela na rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), em Guapimirim, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (19). A estrutura, que servia com travessia elevada de pedestres, foi atingida por um caminhão com a caçamba levantada e desabou.

O acidente ocorreu por volta das 9h30min e provocou bloqueio total dos dois sentidos da BR-116. O fluxo foi liberado provisoriamente às 10h50min, nas laterais das pistas. As informações são do jornal O Globo.

A vítima não teve identidade divulgada. Ele conduzia um Fiat Uno que foi atingido pela passarela, logo após o caminhão bater estrutura.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Pessoas que passavam pelo local relataram a ocorrência nas redes sociais.