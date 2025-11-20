Novas regras para ciclomotores, bicicletas e patinetes elétricos entram em vigor em 2026; entenda o que muda

Patinetes elétricos precisarão ter indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna. Duda Fortes / Agencia RBS

As normas que definem como devem circular ciclomotores, bicicletas elétricas e veículos autopropelidos — a categoria que inclui patinetes, skates motorizados e até cadeiras de rodas com propulsão elétrica — começam a valer em 1º de janeiro de 2026.

A regulamentação foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em junho de 2023 e, a partir dessa data, passa a orientar o enquadramento desses veículos, a exigência de equipamentos obrigatórios e o uso de itens de proteção.

A mudança mais significativa recai sobre os ciclomotores. Para circular, eles deverão obedecer a três exigências: Carteira Nacional de Habilitação (CNH categoria A ou ACC), uso de capacete e emplacamento.

Cada estado poderá adotar normas complementares. No Rio de Janeiro, por exemplo, está prevista até a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para esse tipo de veículo.

Como cada veículo é definido pela nova norma

Velocidade máxima de fabricação para veículos autopropelidos deverá ser de 32 quilômetros por hora. Duda Fortes / Agencia RBS

Para evitar dúvidas, o Contran detalhou o que caracteriza cada modalidade:

Bicicleta

Veículo de propulsão humana

Com duas rodas

Veículo autopropelido

Equipamento com uma ou mais rodas

Pode ter ou não sistema automático de equilíbrio

Motor de até 1 kW (1 mil watts)

Velocidade máxima de fabricação de 32 quilômetros por hora (km/h)

Largura máxima de 70 centímetros (cm)

Distância entre eixos de até 130 cm

Bicicleta elétrica

Propulsão humana como base

Duas rodas

Motor auxiliar de até 1 kW

Motor só funciona quando o usuário pedala

Não pode ter acelerador

Velocidade máxima de 32 km/h

Ciclomotor

Duas ou três rodas

Motor a combustão de até 50 cilindradas ou elétrico de até 4 kW

Velocidade máxima de 50 km/h

Há exceções?

Sim. A resolução não se aplica a:

Veículos de uso exclusivo fora de estrada

Veículos de competição

Equipamentos destinados à locomoção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Quando o ciclomotor pode ser multado?

O Contran também estabeleceu penalidades específicas para condutores de ciclomotores. Entre as situações que geram autuação estão: