Mulher morre em acidente na RS-020 em Taquara

Volkswagen Gol invadiu a pista contrária e bateu de frente com caminhão. CBMRS / Divulgação

Uma mulher de 35 anos morreu em um acidente de trânsito no fim da tarde desta sexta-feira (31), na RS-020, em Taquara. A colisão frontal ocorreu por volta das 19h, no km 34 da rodovia.

Conforme o Comando Rodoviário de Taquara, o carro em que ela estava, um Volkswagen Gol com placas de Igrejinha, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão Scania, emplacado em Parobé, que trafegava no sentido Gravataí–Taquara.

A vítima morreu no local. O outro ocupante do Gol, um homem de 41 anos, foi socorrido pelo Samu e levado ao hospital de Taquara. O motorista do caminhão, de 43 anos, não se feriu.