Motociclista morre em acidente na RS-118 em Sapucaia do Sul

Um homem morreu após colidir a moto que ele dirigia contra um caminhão na RS-118, em Sapucaia do Sul, no final da manhã desta quinta-feira (27).
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caso ocorreu por volta das 11h30min, no km 3 da rodovia, próximo da UPA de Sapucaia.
O motorista do caminhão relatou à polícia que trafegava no sentido Gravataí-Sapucaia do Sul quando percebeu um "solavanco" no veículo e parou logo adiante. Ao descer, viu que o motociclista estava caído ao lado do veículo.
O piloto morreu no local. A identidade não foi informada até o momento, pois o motociclista não estava portando documentos.
A perícia foi acionada no local e tenta entender de qual direção o motociclista veio. Próximo do ponto do acidente, havia um acesso da pista lateral. Não se sabe se a vítima vinha dessa alça ou se estava na faixa principal.
O trânsito foi totalmente bloqueado durante o começo da tarde e desviado pela pista lateral.