Trânsito

Colisão
Notícia

Motociclista morre em acidente na RS-118 em Sapucaia do Sul

Veículo bateu em um caminhão; motorista percebeu um "solavanco" e parou para ver o que tinha acontecido

Ian Tâmbara

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS