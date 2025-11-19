Jovem de 24 anos morre em acidente na RS-030, em Gravataí

Vítima dirigia uma motocicleta na RS-030 e morreu no local. Guilherme Milman / Agencia RBS

Um motociclista morreu em um acidente no início da manhã desta quarta-feira (19) na RS-030, em Gravataí. Ele teria se perdido na curva na altura da parada 93, no trecho da Avenida Ely Corrêa.

Conforme informações preliminares, a vítima, identificada como Cristian Varela da Silva, 24 anos, estava sozinha na moto e não há outro veículo envolvido.

Ainda não se sabe a causa do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar atendimento a Silva por volta das 5h30min, mas ele morreu no local.

Leia Mais Carreta em pane mecânica bloqueia parte do corredor de acesso a Porto Alegre