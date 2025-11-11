Motociclista morre após colisão com carro na RS-020, em Taquara

Um motociclista de 35 anos morreu em um acidente na noite desta segunda-feira (10) na RS-020, em Taquara, no Vale do Paranhana. A colisão ocorreu por volta das 20h, no quilômetro 41 da rodovia.
De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista de um Chevrolet Cobalt realizava uma ultrapassagem quando atingiu de frente a motocicleta.
O condutor da moto morreu no local. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.
O motorista do carro foi encaminhado ao hospital para atendimento. A rodovia chegou a ter o trânsito parcialmente interrompido durante o trabalho das equipes de resgate e da perícia.