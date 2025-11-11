Motociclista morre após colisão com carro na RS-020, em Taquara

Um motociclista de 35 anos morreu em um acidente na noite desta segunda-feira (10) na RS-020, em Taquara, no Vale do Paranhana. A colisão ocorreu por volta das 20h, no quilômetro 41 da rodovia.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista de um Chevrolet Cobalt realizava uma ultrapassagem quando atingiu de frente a motocicleta.

O condutor da moto morreu no local. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.



