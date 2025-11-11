Trânsito

 Vale do Paranhana
Notícia

Motociclista morre após colisão com carro na RS-020, em Taquara

Veículo fazia uma ultrapassagem quando bateu de frente com a moto; motorista do carro foi levado ao hospital

Gustavo Gossen

