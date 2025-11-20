Motociclista morre ao colidir com carro na RS-484, em Maquiné

Um motociclista morreu em acidente na RS-484, em Maquiné, no Litoral Norte. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), houve uma colisão frontal entre a moto e um carro na noite de quarta-feira (19).

O acidente foi por volta das 22h45min, no km 55 da rodovia. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a motocicleta invadiu a pista contrária e colidiu com um Sandero. O condutor do carro saiu ileso.

Leia Mais Jovem de 18 anos sem habilitação e transportando drogas capota carro ao fugir da polícia em Parobé