Motociclista morre ao colidir com carro na RS-484, em Maquiné

Um motociclista morreu em acidente na RS-484, em Maquiné, no Litoral Norte. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), houve uma colisão frontal entre a moto e um carro na noite de quarta-feira (19).
O acidente foi por volta das 22h45min, no km 55 da rodovia. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a motocicleta invadiu a pista contrária e colidiu com um Sandero. O condutor do carro saiu ileso.
O motociclista tinha 44 anos, mas não teve o nome divulgado. A moto tinha placas de Maquiné. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, mas não resistiu aos ferimentos.