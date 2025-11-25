Trânsito

Micro-ônibus se envolve em acidente e deixa crianças feridas em Estrela

Seis passageiros precisaram de atendimento no hospital após o veículo perder o freio e bater em um arbusto. Nenhum dos ocupantes sofreu lesões graves

Guilherme Milman

