Micro-ônibus se envolve em acidente e deixa crianças feridas em Estrela

Um acidente com um micro-ônibus escolar deixou pelo menos seis crianças feridas na manhã desta terça-feira (25) em Estrela, no Vale do Taquari. Segundo a prefeitura, nenhuma delas sofreu lesões graves.

O veículo transportava 15 alunos do ensino fundamental e uma monitora. As crianças eram acolhidas em um abrigo da cidade e estavam a caminho das escolas do município. Conforme a Brigada Militar, o micro-ônibus teria perdido o freio na Rua Arnaldo Balve, no bairro Oriental, e bateu em um arbusto.

Todos os ocupantes foram encaminhados ao Hospital Estrela para exames. A monitora e o motorista não se feriram.

Em nota oficial, a prefeitura informou que o serviço é prestado pelo município às crianças residentes na Pousada da Criança, que abriga menores em situação de risco, vulnerabilidade, violência ou ausência dos pais ou responsáveis.

Nenhum dos ocupantes sofreu lesões graves, e quatro já receberam alta, segundo o último boletim médico. As secretarias municipais de Saúde, Administração e Desenvolvimento Social acompanham o caso.

O município afirmou que o veículo passa por revisões constantes e que todos os ocupantes utilizavam cinto de segurança. As causas do acidente serão apuradas.

O que diz a prefeitura de Estrela

"NOTA OFICIAL

Hoje pela manhã ocorreu um acidente envolvendo o veículo de transporte escolar, placas ITX-5611, na Rua Paraná, no Bairro dos Estados, por volta das 7h30min.

No coletivo estavam 15 crianças residentes da Pousada da Criança, acompanhados da monitora e do condutor, a caminho das escolas nas quais elas estudam. Este serviço é prestado pelo Município às crianças residentes no espaço.

Nenhum dos ocupantes do veículo sofreu lesões graves, sendo encaminhadas ao setor de Emergência do Hospital Estrela para exames detalhados. As secretarias municipais de Saúde, Administração e Desenvolvimento Social acompanham o caso, prestando suporte aos ocupantes do veículo, junto à casa de saúde. Conforme último boletim médico, quatro já receberam alta.

O veículo passa por revisão constante, sendo que todos os ocupantes também estavam de cinco de segurança. O Município agora irá intensificar a averiguação das possíveis causas do acidente, uma vez que todos os requisitos de segurança foram cumpridos.