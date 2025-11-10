Jovens que morreram em acidente de carro na RS-287, em Montenegro, eram irmãs: "Minha maior perda", diz pai

Duas irmãs, de 20 e 24 anos, morreram após o carro em que elas estavam bater de frente contra uma caminhonete na RS-287, em Montenegro, no Vale do Caí. Elas foram identificadas como Pietra e Deciane Martinelli.
O acidente de trânsito aconteceu no sábado (8) e o enterro está previsto para esta segunda-feira (10). O pai delas, Decio Martinelli, lamentou a perda das filhas em uma publicação nas redes sociais.
"Com muita tristeza comunico minha pior perda e a razão da minha existência, minhas duas filhas Deciane Martinelli e Pietra Martinelli, falecidas ontem (sábado) em trágico acidente em Montenegro", escreveu.
De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão aconteceu na altura do km 12 da rodovia por volta das 20h de sábado. As irmãs transitavam com outras duas pessoas em um carro no sentido Triunfo-Montenegro. O motorista da caminhonete não estava no local do acidente quando os policiais chegaram ao local, razão pela qual não foram divulgadas informações sobre ele.
As irmãs morreram no local. As pessoas que estavam com elas no carro, dois homens, foram hospitalizadas em Montenegro. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.