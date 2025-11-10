Trânsito

No Vale do Caí
Notícia

Jovens que morreram em acidente de carro na RS-287, em Montenegro, eram irmãs: "Minha maior perda", diz pai

Duas pessoas que estavam no carro com elas estão hospitalizadas em Montenegro. O motorista da caminhonete ainda não foi identificado ou localizado

João Pedro Lamas

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS