Jovem de 18 anos sem habilitação e transportando drogas capota carro ao fugir da polícia em Parobé

Jovem capotou carro ao tentar fugir de policiais na RS-239. Ele foi preso após atendimento hospitalar.

Um jovem de 18 anos ficou ferido ao capotar o carro enquanto fugia de uma abordagem policial na RS-239, em Parobé, no Vale do Paranhana. O caso aconteceu por volta das 20h30min de quarta-feira (19) no km 47.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a guarnição visualizou um Volkswagen Gol trafegando com a iluminação apagada. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista iniciou a fuga.

Durante a perseguição, ele perdeu o controle do veículo, bateu em um guard rail e capotou. No interior do carro, foram encontrados 800 gramas de maconha e cerca de 400 gramas de cocaína.

