Identificadas mãe e filha que morreram em acidente entre carro e caminhão na Estrada do Mar

Mãe e filha estavam em um Amarok, com placas de Porto Alegre. CRBM / Divulgação

Nara Adriane Pinto de Araújo, 59 anos, e Rute da Rosa Pinto, 82, filha e mãe, foram identificadas como as vítimas de um acidente com duas mortes em Capão da Canoa, no Litoral Norte, na manhã de quarta-feira (26).

Elas estavam em um caminhonete Amarok, de Porto Alegre, que colidiu em um caminhão, emplacado em Capão do Leão, no km 45 da Estrada do Mar (RS-389), entre os balneários de Capão Novo e Arroio Teixeira.

Conforme a Polícia Civil, a colisão ocorreu durante uma ultrapassagem. As duas seguiam no sentido Capão da Canoa–Torres quando o veículo no qual elas estavam invadiu a pista contrária e bateu frontalmente no caminhão.

As mulheres estavam com cinto de segurança e morreram no local.

O motorista do caminhão teve ferimentos graves e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santa Luzia, de Capão da Canoa, onde seguia internado na manhã desta quinta-feira (27).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caminhão possuía autorização para trafegar na Estrada do Mar.